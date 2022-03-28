Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle askıya alınan gemi trafiği, saat 20.30'dan itibaren yeniden açılacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın saat 20.30'dan itibaren yeniden açılacağını açıkladı.
İstanbul Boğazı gemi trafiği sabah saat 09.38'de çift yönlü askıya alınmıştı.
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