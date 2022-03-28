Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya uçuşlarında COVID-19 tedbirleri kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları (THY), Polonya uçuşlarında COVID-19 tedbirlerinin sona erdiğini, ülkeye girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını açıkladı.
Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Polonya'ya seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Polonya'da uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."
Etiketler: Koronavirüs Polonya THY PCR Testi
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