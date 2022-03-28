Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Polonya'ya seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Polonya'da uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."