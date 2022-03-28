Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 21:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede 10 dönümlük alan kül oldu.
Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi’ndeki ormanda yangın çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye itfaiye ekipleri, iş makineleri, traktörler ve orman işçileri sevk edildi. Alevler yoğun çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangında 10 dönümlük alandaki çam ve meşe ağaçları zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Orman Yangını Tekirdağ
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