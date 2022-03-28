Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Okan Hardal idaresindeki otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Balya kavşağı mevkisinde Gültekin Aslan yönetimindeki otomobile çarptı.
Aslan idaresindeki otomobil de savrularak Saffet Helvacı idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 1'inin durumu ağır
Kazada, Gültekin Aslan, Okan Hardal, Sema Hardal ve Hüseyin Hardal yaralandı.
Balya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gültekin Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Balıkesir
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