Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Tekirdağ'da fabrika yangını
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çorlu-Çerkezköy kara yolundaki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Çatıda başlayan ve iplik bölümüne sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
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