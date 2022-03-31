Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp Cerrahisi Uzmanı Doktor Ercan Kahraman arasında tartışma yaşandı.

Evrak imzalama konusu yüzünden başlayan olay, kısa sürede kavgaya dönüştü.

[Fotoğraf: Dr. Ercan Kahraman]

Arbede sonucu Doktor Kahraman'ın burnu kırıldı. Beyin kanaması riski sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan Kahraman daha sonra taburcu edildi.

Kolunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Prof. Dr. Başbuğ ise kamuoyundan özür diledi.

[Fotoğraf: Prof. Dr. Serdar Başbuğ]

Başbuğ, "Doktora şiddetin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde doktorların kendi arasında bu şekilde bir kavga olması da tabi ki hoş değil. Ben bunu önemsiyorum. Böyle bir şey oldu. Bir kaza gibi düşünmek lazım. Kendisine de geçmiş olsun." dedi.

Olayın hemen ardından Amasya Valiliği harekete geçti. Vali Mustafa Masatlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu bizim hiçbir zaman tasvip ettiğimiz bir durum değildir. Bununla ilgili olaya hemen el koyup soruşturma başlattık. Soruşturma sonucu kavga neden oluştu, ayrıntıları nedir onunla ilgili her şey ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın detayları netleşince kamuoyuyla da paylaşılacak.