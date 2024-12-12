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Türkiye
AA 12.12.2024 13:46

Tekirdağ'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde işe gitmek için çıkan 41 yaşındaki F. Y. başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Y, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y, tedavisi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda yürüdüğü sırada 2 köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.

Başıboş sokak köpeklerinden dolayı her gün bölgeden elinde sopayla geçtiğini belirten Y, "Köpekler saldırınca montumu çıkarıp kendimi korumaya çalışsam da önce montumu parçaladılar, sonra da beni kolumdan, bacağımdan ve karnımdan ısırdılar. Daha önce de 20 yaşındaki kızım aynı bölgede köpeklerin saldırısına uğradı. Biz her gün o güzergahı kullanıyoruz ve her gün buna maruz kalıyoruz. Bir daha böyle saldırılara maruz kalmamak için yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

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