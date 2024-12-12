Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.12.2024 12:19

"Hakime rüşvet vereceğim" yalanıyla müvekkilini 100 bin lira dolandırdı

Konya'da ceza almaması için hakime rüşvet vereceğini söyleyip müvekkilini 100 bin lira dolandıran avukat ve katibi tutuklandı.

"Hakime rüşvet vereceğim" yalanıyla müvekkilini 100 bin lira dolandırdı

Konya Barosu'na kayıtlı Avukat Musa D, iddiaya göre bir suça karışan müvekkiline, hakimlerle arasının iyi olduğunu ve davaya bakan hakime 100 bin TL rüşvet verip ceza almamasını sağlayacaklarını söyledi.

Avukatına söz konusu parayı ödeyen müvekkil, ceza almasının ardından dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2 şüpheli tutuklandı

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Musa D. ve olaya karıştığı öne sürülen başka bir avukatın katibi Sefer B'yi 9 Aralık'ta ofislerinde gözaltına aldı.

Suçlamaları reddeden Musa D. ve Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri mahkemece 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
Artvin'deki heyelanda 100 bin ton toprak kütlesi hareket etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:51
Tekirdağ'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
13:33
Cari işlemler hesabı son 5 yıldır ilk kez 5 ay üst üste fazla verdi
13:32
Avustralya'da 10 yaşındaki çocuklar bile yetişkin hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak
13:28
Güngören'de bina çöktü
13:24
Fransa Dışişleri Bakanı, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptı
13:23
Şirket kuruluş ve gümrük işlemleri elektronik ortama taşınacak
Ultrasonla cinsiyetleri belirlenen mersin balıkları ayrı kafeslerde ihracata hazırlanıyor
Ultrasonla cinsiyetleri belirlenen mersin balıkları ayrı kafeslerde ihracata hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü işte böyle kaza yaptı
Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü işte böyle kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ