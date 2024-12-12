SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
7.6ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Türkiye
KAYNAK
DHA
HABER GİRİŞ
12.12.2024 13:27
, 12.12.2024 13:28
SON GÜNCELLEME
12.12.2024 13:28
Güngören'de bina çöktü
İstanbul Güngören'e bağlı Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina yıkım çalışması sırasında çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapisle yargılanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:51
Tekirdağ'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
13:33
Cari işlemler hesabı son 5 yıldır ilk kez 5 ay üst üste fazla verdi
13:32
Avustralya'da 10 yaşındaki çocuklar bile yetişkin hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak
13:24
Fransa Dışişleri Bakanı, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptı
13:23
Şirket kuruluş ve gümrük işlemleri elektronik ortama taşınacak
14:04
Katil İsrail'in 433 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 835'e yükseldi
Ultrasonla cinsiyetleri belirlenen mersin balıkları ayrı kafeslerde ihracata hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü işte böyle kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Güngören'de bina çöktü
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapisle yargılanacak
"Hakime rüşvet vereceğim" yalanıyla müvekkilini 100 bin lira dolandırdı
Artvin'deki heyelanda 100 bin ton toprak kütlesi hareket etti