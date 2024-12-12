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Türkiye
DHA 12.12.2024 13:27

Güngören'de bina çöktü

İstanbul Güngören'e bağlı Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki bina yıkım çalışması sırasında çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Güngören'de bina çöktü

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