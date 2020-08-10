Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-İHA
Tekirdağ'da 6 bin balya saman yandı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçiye ait 6 bin saman balyası yandı. Zarara yol açan yangında kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.
Malkara’nın merkez Yeni Mahalle kırsalında Aygün Sabancı’ya ait iki sıra yan yana istiflenmiş 6 bin balya saman gece yarısı alev aldı.
Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Saman balyaları kullanılamaz hale gelirken, 70 bin liralık maddi zararın meydana geldiği belirtildi.
Yangının kundaklama olup olmadığı araştırılıyor.
Etiketler: Tekrdağ saman yangın kundaklamaSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 07:12
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