Haber Giriş: Kaynak: AA
Düğünde atılan havai fişekler yangın çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir otelin bahçesinde yapılan ve atılan havai fişekler yangının çıkmasına sebep oldu. Yangın nedeniyle durdurulan düğün töreni, alevlerin söndürülmesinin ardından devam etti.
Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi'ndeki bir otelin bahçesinde organize edilen düğünde atılan havai fişekler nedeniyle yangın çıktı.
Havai fişeklerin tutuşturduğu bodur ağaçlarını Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, düğüne katılanlar bahçeden çıkarıldı.
Alevlerin söndürülmesinin ardından düğün töreni devam etti.
Etiketler: otel Konya havai fişek düğünSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 06:30
Sıradaki Haber
İzmir'de çatıya düşen yıldırım yangına sebep oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz