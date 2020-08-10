Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde, ormanlık alana yakın bulunan Nahide Kaan'ın yaşadığı tek katlı prefabrik evde yangın çıktı.

Yangın sırasında evin dışında olan Kaan, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ile Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Ormanlık alana sıçraması önlendi

Evin girişindeki kafeste bulunan kedi ve yavruları, yardıma gelen Derya Akbaş ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçramasını önledi.

Yangında, evin içindeki eşyalar tamamen yandı.

[Fotoğraf: AA]

Ocağa yemek koyup dışarı çıktı

Karton toplayıp satarak geçimini sağlayan Kaan, elektrikli ocağa yemek koyup, dışarıya çıktığını ve 10 dakika geçmeden bir patlama sesi duyduğunu söyledi. Dumanı görünce hemen şalteri kapattığını ve itfaiye ekiplerini aradığını anlatan Kaan, evde boş 5 piknik tüpü ile biri dolu 4 mutfak tüpü bulunduğunu, itfaiye ekiplerin de bunları çıkardığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]