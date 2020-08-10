Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli'de trafo merkezinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafo merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.
Kervansaray Mahallesi'ndeki trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında trafo merkezinde hasar oluşurken, Bağbaşı, Zeytinköy, Kervansaray, Tekkeköy, Gökpınar, Cumhuriyet ve Kayıhan mahallelerine elektrik verilemediği öğrenildi.
Etiketler: denizli Pamukkale yangın trafo merkeziSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 01:17
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