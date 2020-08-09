Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Gültepe Mahallesi'ndeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.
Oğuzhan Caddesi'nde çöken yol nedeniyle bir kamyonette maddi hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Trafik ekipleri su altında kalan bazı yollarda ilerleyen sürücüleri durdurarak uyarılarda bulundu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de su basan iş yeri ve evlerde tahliye çalışması yaptı.
Etiketler: denizli haber denizli sağanak yağışSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 21:55
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