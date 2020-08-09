Kaza, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi Topağaç mevkiinde meydana geldi.

Kumbağ yönüne giden Hamza O. yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Ahmet T.'nin kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.Kazada iki araçtaki 10 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.