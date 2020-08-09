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Adıyaman'da mesire alanı COVID-19 nedeniyle kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mesire alanı, giriş çıkışlara kapatıldı.
Türkiye'de COVID-19 tedbirleri kapsamında bölgesel önlemler alınmaya devam ediyor.
Besni Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Su Gözü Mesire Alanı'nın giriş çıkışlara kapatıldığı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşlardan alınan tedbir kararlarına uymaları istendi.
Etiketler: adıyaman haber koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 21:39
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