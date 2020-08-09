Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının Ankara'da mayıs ayına göre 1,6 kat artış gösterdiğinin Sağlık Bakanlığınca kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan COVID-19 tedbirlerini elden bırakmamaları ve kurallara uymaları istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı Ankara'mızda ne yazık ki Mayıs ayına göre 1.6 kat artış gösterdi. Sonuçlar, alınan tedbirlere ne kadar bağlı kaldığımızın acı bir göstergesi. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım!" denildi.