Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı 1,3 kat arttı
Sağlık Bakanı Koca, COVID-19 salgınıyla ilgili "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Bakan Koca son günlerde artan vaka sayılarıyla ilgili rakamlar üzerinden bilgilendirmede bulundu.
Bakan Koca, COVID-19 salgınında temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttığını açıkladı.
Bakan Koca, 4 ili örnek vererek artış oranlarını gösterdi.
Şanlıurfa'da 1.7, Ankara'da 1.6, Diyarbakır'da 1.4, Gaziantep'te 1.3 kat arttığını belirten Koca, "Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" açıklamasında bulundu.
TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANLARI Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2020
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