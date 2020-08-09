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Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, saldırı hazırlığındayken gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 17:14
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