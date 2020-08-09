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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Adem Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'un Atakum ilçesinde uygulama noktasından kaçan aracı yakalama çalışmaları sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan Asayiş Şubesi Yunus ekibinde görevli polis memuru Adem Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Süleyman Ural'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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