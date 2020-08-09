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Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, "Mardin Derik kırsalında çıkan çatışmada, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin Derik kırsalında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: son dakika Mardin Derik kırsalı İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 15:09
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