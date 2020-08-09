Lübnan, 4 Ağustos'ta büyük bir patlama ile sarsıldı. Türkiye, Lübnan'a yardım eli uzatan ilk ülkelerden biri oldu.

Beyrut Limanı’ndaki arama-kurtarma çalışmalarına AFAD ekipleri yardım ediyor. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bölgedeki çalışmalarla ilgili TRT Haber ekibine bilgi verdi.

Güllüoğlu, patlamadan bir gün sonra kendilerine yardım talebi ulaştığını söyleyerek, "5 Ağustos akşamında buraya doğru hareket ettik. 6 Ağustos sabahı itibarıyla çalışmaya başladık. Patlamanın olduğu binadan eser yok. Birçok ülkeden yardım ekipleri geldi, bölge alanlara ayrıldı. Biz de kendi çalıştığımız alanda arama kurtarma köpekleri, teknik ekipmanlarla beraber bulabildiğimiz izleri takip ederek, canlı ne yazık ki ihtimal çok düşük ya da ölü Lübnan vatandaşlarını, itfaiyecileri aramaya başladık" dedi.

Patlamadan sonra Lübnan’a Türkiye yardım eli uzattı. Beyrut Limanı’ndaki arama-kurtarma çalışmalarına AFAD ekipleri yardım ediyor. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, @trthaber’in çalışmalara dair sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/QMys2vmHs1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2020

"Biz Lübnan'ın halkının yanında olduğumuzu buraya gelerek gösterdik"

Çok geniş bir alanın etkilendiğini söyleyen Güllüoğlu, UMKE ekipleriyle beraber bölgede çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

"Medikal malzemeler getirdik. Aynı zamanda korona dönemindeyiz. Lübnan'da koronanın arttığı bir dönemdeyiz. O yardım malzemelerini buradaki muhataplarımıza teslim ettik. Lübnan Başbakanı da bizi kabul etti, hem beklentilerini ifade etti hem de biz kapasitelerimizi ifade ettik. Lübnan halkının yanında insani yardım anlamında hangi imkanlarla durabileceğimizi konuştuk. Bundan sonraki süreçte artık insani yardım planlaması başlayacak. Başta gıda yardımı olmak üzere devletimizin ilgili kurumları olarak buraya desteklerimizi getiriyor olacağız. Lübnan zor günler geçiriyor. Biz Lübnan'ın halkının yanında olduğumuzu hem fiziken buraya gelerek gösterdik hem de bundan sonraki süreçte göstermeye devam edeceğiz."

[Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. / Fotoğraf: AA]

"Sokakta yürürken durdurup bayrağımızı öpen gençler var"

Lübnan halkından olumlu yaklaşımlar gördüklerini de anlatan Güllüoğlu, şöyle konuştu:

"Sokakta yürürken bile durdurup bayrağımızı öpen bir sürü gençle karşılaştık. Bunlar bizim niye burada olmamız gerektiğini, niye Lübnan halkının yanında olmamız gerektiğini bize somut bir şekilde gösteriyor. Burası bizim için bir taraftan başka bir ülke ama hepsi bize şunu söylüyor, 'Burası sizin ikinci bir ülkeniz'. Burada biz hep sıcak karşılandık. Bu sıcak ilişkiyi de devam ettirmeyi bir görev biliyoruz."

Kızılay ve UMKE ile beraber çalıştıkları bilgisini veren AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Olası ihtiyaç için buraya sahra çadırımızı da açtık. Bundan sonra artık insani yardım konusundaki çalışmalar başlayacak. Ülkemizin önemli yardım kuruluşlarından bir tanesi TİKA'mız burada. İlk başta 400 ton unla destek oldu ama o da yine devam edecek" dedi.