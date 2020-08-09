Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin katılımıyla düzenlenen TurAz Kartalı Tatbikatı başarılı bir şekilde devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği özel kuvvetler helikopterlerle araziye indirildi.

[Fotoğraf: AA]

Özel kuvvetler, tatbikat kapsamında zor arazi şartlarında stratejik ve askeri tesislere operasyon düzenleyerek hedefleri ele geçirdi.