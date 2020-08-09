Haber Giriş: Kaynak: AA
TurAz Kartalı'na özel kuvvetler de katıldı
Türkiye ile Azerbaycan'ın sürdürdüğü ortak askeri tatbikatta özel kuvvetler çeşitli operasyonlar icra etti.
Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin katılımıyla düzenlenen TurAz Kartalı Tatbikatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği özel kuvvetler helikopterlerle araziye indirildi.
[Fotoğraf: AA]
Özel kuvvetler, tatbikat kapsamında zor arazi şartlarında stratejik ve askeri tesislere operasyon düzenleyerek hedefleri ele geçirdi.
Etiketler: TurAz Kartalı özel kuvvetler askeri tatbikatSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 13:19
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