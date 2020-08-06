Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin katılımıyla düzenlenen TurAz Kartalı Tatbikatı başarılı bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da Kara ve Hava unsurlarımızın katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerimiz de belirlenen hedefleri tam isabetle imha ediyor" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'da Kara ve Hava unsurlarımızın katılımıyla devam eden #TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.



Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerimiz de belirlenen hedefleri tam isabetle imha ediyor. pic.twitter.com/IMQ1MM5ZAW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2020

Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta Türk Hava Kuvvetlerine ait ATAK helikopterleri de yer aldı.