Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında terfi eden, atamaları yapılan general ve amiralleri kutladı, yürütülen faaliyetlere yönelik talimat verdi.

[Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Fotoğraf: Twitter/@tcsavunma]

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da hazır bulundu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, terfi eden ve atama gören General ve Amirallerle bir araya geldi. Bakan Hulusi Akar terfi eden ve atama gören General ve Amiralleri kutlarken, mevcut faaliyetlerin son durumları ile ilgili talimatlar verdi.https://t.co/pPvSAVzFtE pic.twitter.com/AujOLLwgUr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2020

127 general ve amiralin ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 generalin ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Metin Gürak 2. Ordu Komutanlığına atandı.

[Fotoğraf: Twitter/@tcsavunma]

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ise Eğitim ve Doktrin Komutanlığına getirildi.

EDOK Komutanlığını Yayla'ya devreden Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığına atandı.

9. Kolordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına getirildi.

Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Aydın Şirin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına görevlendirildi.



