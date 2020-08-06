Son veriler tedbirlerin daha sıkı uyulması gerektiğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığının Türkiye genelindeki riskli bölgeleri gösteren Hayat Eve Sığar uygulamasında kırmızı renkler çoğalmış durumda.

Riskli bölgelerin en çok arttığı illerin başında Ankara ve İstanbul geliyor. Başkentte özellikle nüfusun yoğun olduğu Altındağ ilçesinde vaka artışı öne çıkıyor. Nüfusun en yoğun olduğu ilçelerden Keçiören'de de durum farklı değil.

Mamak, Etimesgut, Yenimahalle ve Çankaya'da da orta riskli ve yüksek riskli alanlarda artış var.

İstanbul ve Konya'da da riskli bölgelerde artış

İstanbul'da ise özellikle Esenyurt, Zeytinburnu, Esenler ve Bağcılar gibi ilçelerde ciddi risk olduğu göze çarpıyor.

Konya'da merkez ilçelerde de durum farklı değil. Yüksek riskli bölgelerde hayli artış var.

Ortaya çıkan bu tablo üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğunun arttığı 14 ilin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptı.

Salgına karşı planlama yapılan toplantıda, vaka durumu ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Haber: Ahmet Furkan Arvas, Rasih Turanoğlu

Kamera: Şerif Tuluy, Murat Can Reyhan