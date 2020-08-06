Ticaret Bakanlığı, çok sayıda şikayete neden olan reklam mesajları için yeni bir uygulama üzerinde çalışmalarını tamamladı. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi, 1 Eylül'de hayata geçecek. Sistem hem kullanıcıya hem de ticari işletmelere hizmet verecek.

Bakanlığın altyapı çalışmalarını tamamladığı uygulamaya ilişkin yönetmelik ocak ayında yayımlandı.

Sistem nasıl işleyecek?

Reklam mesajı ya da e-postasını göndermek isteyenler, önce Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne kayıt olacak. Kullanıcılar da e-Devlet üzerinden üzerinden hangi firmalara izin verdiğini görecek. İstemediği firmanın kendine ulaşmasını anında engelleyebilecek.

İstenmeyen reklam mesajları için bugüne kadar 500 binden fazla şikayet geldi. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile bu şikayetlere daha hızlı cevap verilecek. Firma, bilgi ve belge taleplerini sistem üzerinden 15 gün içinde iletecek.

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Ahmet Gümüş