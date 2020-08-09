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Bakan Koca'dan kural hatırlatma çağrısı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp takipçilerinizle paylaşın" çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların kural hatırlatması yapmasını istedi. Bakan Koca, paylaşımında şunlara yer verdi:
"Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun."
BUGÜN PROFİLİNİZDEN SİZ DE BİR TEDBİR MESAJI VERİN. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2020
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