Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni’ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında proje çalışmalarına başlanan yerli üretim elektrikli aracın denemelerini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'deki TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi açılış törenine katılıyor. https://t.co/rRpeDn1Uaz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2020

İlk sürüşü gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli üretim ekskavatörün sürüşünün ardından açıklamalarda bulunacak.

Son yıllarda teknoloji ve savunma sanayinde yerli üretim araçlarına bugün bir yenisi daha ekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

2021 sonunda seri üretime geçmesi planlanıyor

TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleştirilen elektrikli ekskavatör, 2021 sonunda seri üretime geçecek. Tamamen sessiz olarak üretilen elektrikli araç, özellikle şehir içinde rahat ve konforlu bir deneyim sunuyor.

Şarj süresinin ardından 8 saat kesintisiz sürüş gerçekleştiren ekskavatör 3,5 saatte şarj oluyor.

[Fotoğraf: AA]

"2023’e giden bu süreçte kendimize somut hedefler belirledik"

Törende açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023’e giden bu süreçte kendimize somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21’e, Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 1,8’e, bu alanlarda çalışan araştırmacı sayımızı da 200 bin kişiye çıkaracağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Varank'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik alanındaki her bir adım, pandemi öncesi döneme göre çok daha fazla etkiye sahip. Dolayısıyla bu günlerin, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve toplumsal refah artışı için tarihi fırsatlar sunduğunu görebiliyoruz. Yol haritamızı 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirliyor.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon üssü olma görevini üstleniyor. Tabii burada şunun altını çizmemiz gerek; Enstitülerde yürüttüğümüz yenilikçi işlerle özel sektöre rakip değiliz. Bilakis özel sektörün, kamunun ve üniversitelerin katma değer üretmesine katkı sağlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/vphGEe3nkZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gebze'deki açılış töreninden satır başları şu şekilde:

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle durmadan milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz.

Pandemi döneminde bizden yardım isteyen dost ve kardeş ülkelerin imdadına koştuk

Ekonomideki destek paketleriyle her kesimden insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik.

Bugün yapacağımız açılışlarla Gebze ve Ankara'da 7 farklı altyapıyı teknolojiye kazandıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin adını, Bilim Olimpiyatları'nda daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.https://t.co/cgGtCWZzFq pic.twitter.com/tNBziuBzZ5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2020

"TÜBİTAK Fen Lisemiz öğrenci almaya başlayacak"

Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak

Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik. Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz

Kalkınmayı hızlandıracak yatırımları tek tek hayata geçirdik. Gebze'yi tüm Türkiye'nin çekim merkezi halin getirdik.

[Fotoğraf: AA]

Milyar doların üzerinden değerine ulaşan dijital oyun şirketlerimiz dünyada ses getirmeye başladı. Türkiye savunma sanayindeki dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30 seviyelerine düşürdü.

"Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz"

9 milyon 21 bin vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla istihdam edildi.

Ekonomimiz güçlendikçe sözümüzün de itibarı arttı. Tasarlarayan, üreten, ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Tüm bunları da 18 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz. Yaptıklarımız, hayallerimizin sadece küçük bir parçasıdır.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşma yolunda son 18 yılda sıfırdan Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik

TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde silah sistem projeleri başta olmak üzere, tüm çevre şart testleri uluslararası standartlarda ülkemizde icra edilecektir

Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var

"Aşı ve ilaç geliştirmede önemli mesafe katettik"

Aşı çalışmalarımız hızla devam ediyor. COVID-19 ile mücadelede aşı ve ilaç geliştirmede önemli mesafe katettik. Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan COVID-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle COVID-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe katediyoruz

Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz