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Afyonkarahisar'da iş yeri yangını: Büyük çapta hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da çıkan iş yeri yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Sahipata Mahallesi Tuna Caddesinde, 3 katlı bir binanın giriş katındaki S.H'ye ait züccaciye malzemeleri satan iş yerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yerinin üst katlarında oturanları tahliye ederken, diğer yandan alevlere müdahale etti.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.
Etiketler: afyonkarahisar iş yeri yangını yangınSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 03:29
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