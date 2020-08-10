Sahipata Mahallesi Tuna Caddesinde, 3 katlı bir binanın giriş katındaki S.H'ye ait züccaciye malzemeleri satan iş yerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yerinin üst katlarında oturanları tahliye ederken, diğer yandan alevlere müdahale etti.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.