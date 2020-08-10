Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de çatıya düşen yıldırım yangına sebep oldu
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Beydağ ilçesinde bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yıldırım düşen 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı
Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, "İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü. Bizi en çok sevindiren olay ise yıldırım düştüğü evde o an kimsenin bulunmaması oldu. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun diyorum" dedi.
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