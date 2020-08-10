Cumhuriyet Mahallesi'nde yıldırım düşen 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, "İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü. Bizi en çok sevindiren olay ise yıldırım düştüğü evde o an kimsenin bulunmaması oldu. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun diyorum" dedi.