Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Gültepe Mahallesi'ndeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Oğuzhan Caddesi'nde çöken yol nedeniyle bir kamyonette maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Trafik ekipleri su altında kalan bazı yollarda ilerleyen sürücüleri durdurarak uyarılarda bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de su basan iş yeri ve evlerde tahliye çalışması yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Tarlalarda mahsuller zarar gördü

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış ilçelerde tarlalardaki ürünlere zarar verdi.

Tarlalarda ekili olan ürünler, sağanak etkisi ile akan yağmur sularının getirdiği çöpler ve çamurla zarar gördü.

Isparta'da sağanak su baskınına neden oldu

Isparta'da merkeze bağlı Yakaören Köyü'nde sağanağın sele dönüşmesiyle bazı evleri su bastı. Maddi hasar meydana gelen evlerde biriken su, Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince tahliye edildi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan sağanaktan dolayı Gölcük Tabiat Parkı'nın yolunda toprak birikti. Ekipler, yolu açarak bölgede mahsur kalan piknikçiler kurtardı.

[Fotoğraf: AA]

İzmir ve Aydın'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: AA]

Çobanisa ve Şarabat Mahalleleri ile Kayran Kızlı Deresi'nde de aşırı yağış nedeniyle taşkın meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuyucak Belediyesi ekipleri taşkının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi aldı.

Taşkınlarla gelen çamurlar, ekipler tarafından temizlenirken, fırtınanın etkili olduğu yerlerde ağaçların yollara devrildiği görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Buharkent ilçesinde su basan ev ve iş yerleri ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Buharkent Belediyesi ekipleri tahliye çalışması yaptı, kapanan yolları açtı.

İzmir'in Tire ilçesinde ise fırtına ve yağış etkili oldu. Fırtına nedeniyle tarlada ekili bulunan mısırların zarar gördüğü öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Bodrum'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı

Kuvvetli yağış ve rüzgar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Güvercinlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, Güvercinlik Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler sevk edildi. Orman işçilerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan Yalıçiftlik, Konacık, Yalıkavak, Gümüşlük ve Gündoğan mahallelerinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman elektrik kesintisinin de yaşandığı ilçede, belediye ve emniyet personeli sıkıntı yaşanabilecek noktalarda devriye gezdi.

Sağanak aniden bastırdı, turistler kaçacak yer aradı

Bodrum’da aniden bastıran yağmur Yalıkavak ve Gündoğan mahallelerini vurdu. Gökgürültüsü ile bir andan bastıran sağanak yağmur bazı cadde ve sokakları göle çevirdi.

Gündoğan sahil kenarındaki restoranlar ise zor anlar yaşadı. Deniz kenarından açık havada yemek yiyen yerli ve yabancı turistler sağanak yağmurla birlikte restoranların içerisine kaçtı. Bazı turistler ise restoranları koşarak terk etti.

[Fotoğraf: İHA]

Restoranların içerisine giren yerli turistlere maske dağıtan işletmeler, sık sık yerli ve yabancı turistlerin ellerine dezenfekte sıkarak sosyal mesafelerini korumaları hakkında uyarılarda bulundu.

Yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağmur sonrasından tekrar hayat normale dönmeye başladı.

Manisa'da sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Alaşehir- Salihli ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Eski İzmir Yolu üzerinde bulunan Alhan, Kurudere ve Horzum Sazdere derelerinin şiddetli sağanak nedeniyle taşması sonucu Kavaklıdere, Alhan, Şahyar, Kurudere ve Horzum Sazdere mahalleleri yolları ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: DHA]

Kapanan bazı yollar, Alaşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaklaşık bir buçuk saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Kula'da cadde ve sokaklar suyla doldu

Aniden başlayan yağış sebebiyle cadde ve sokakları su bastı.

Birçok cadde ve sokakta ulaşım dururken, Ege Bölgesi’nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolunda da ulaşım kısmen aksadı.

[Fotoğraf: İHA]

Sağanak sebebiyle harekete geçen Kula İtfaiye Emirliği ekipleri ile MASKİ ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suyu temizlemek için çalışma yaptı.

Ekiplerin biriken suları temizlemesinin ardından cadde ve sokaklar yeniden ulaşıma açıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Olumsuz hava koşulları Afyonkarahisar kent merkezi ile birlikte Şuhut ilçesinde etkili oldu.

Aniden bastıran yağmur, vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağmur ile birlikte çakan şimşekler kentin her tarafından görülürken, yıldırımların geceyi gündüze çevirdiği anlarda ise fotoğraf meraklıları soluğu balkon ve pencerelerde aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yağmur esnasında iş yerleri önüne biriken suların dükkanlara girmemesi içinse esnaf yoğun uğraş verdi.

Yağmurdan en fazla etkilenenler ise trafikteki yaya ve sürücüler oldu. Yayalar boş buldukları yerlere sığınarak korunmaya çalışırken, araç sürücüleri ise yağmurdan dolayı görüş mesafesinin düştüğü yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Yağmur ile birlikte gece saatlerinde hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Kentte sıcaklıklar 18 dereceye kadar düştü.

Didim'de yağmur etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ege Bölgesi için yaptığı yağış uyarısının ardından Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de ağustos ayında yaz yağmuru etkili oldu.

İlçede dün akşam saatlerinde yağış etkili olmaya başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, sokaklarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.