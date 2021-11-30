Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 4 bin kapsül sentetik hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da 4 bin kapsül sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu ve Zafer mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 4 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik Tekirdağ Uyuşturucu
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