Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla süren kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere çekti, bazı tekneler ise karaya çıkarıldı.

Zaman zaman saatteki hızı 50 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle bazı barınakların çatıları da zarar gördü.

Akçakoca Belediyesi, hoparlörlerden vatandaşları dikkatli olmalarI için uyarıyor.

Sağanak ve kuvvetli rüzgarın bölgede iki gün daha etkili olması bekleniyor.