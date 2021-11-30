Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de sahil yolunu su bastı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde, dün başlayan fırtına nedeniyle sahil yolunu su bastı.
Balikesir'de, fırtınada oluşan dalgalarla denizin taşması sonucu Edremit ile Burhaniye ilçeleri arasındaki sahil yolunun bazı kesimlerini su bastı. Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Zeytinli Altınkum Plajı ve sahilde bulunan bazı işletmelerin çevreleri de suyla kaplandı.
Bölgedeki ev ve bahçelerde zarar meydana geldi. Suların ve denizin getirdiği çöplerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Akçay sahilinde oluşan dev dalgalar ise bazı evlerin boyuna ulaştı.
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