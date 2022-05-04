Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda dönüş yoğunluğu
[Fotoğraf: AA]
Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.
Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların birçoğu dönüşe geçti.
Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kara yolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.
Etiketler: Ramazan Bayramı Trafik Kazası
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