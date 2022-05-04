Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balkona tırmanıp köpeği çaldı: O anlar kamerada
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, tırmandığı balkonda bulunan köpeği alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.
Aksoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki balkonda köpek yavrusu olduğunu gören kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, korkuluklardan tutunarak balkona çıktı.
Şüpheli, balkonda duran köpeği alıp kaçtı. Köpeğin sahibi durumu polise bildirdi.
Aparmandaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında da bir kişinin, balkondaki küçük köpeği alıp kaçması yer alıyor.
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