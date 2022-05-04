Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da denize düşen kişi kayboldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek denize düşen kişi kayboldu.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sahilde dolaşmak amacıyla gelen 3 arkadaştan 21 yaşındaki Erdem Çağlar, fotoğraf çektirirken dengesini kaybetti.
Denize düşen Çağlar, sudan çıkamadı ve bir süre sonra gözden kayboldu.
Çağlar'ın arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizde kaybolan Çağlar'ın bulunması için sahil güvenlik ve polis dalgıçları tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.
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