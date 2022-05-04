İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sahilde dolaşmak amacıyla gelen 3 arkadaştan 21 yaşındaki Erdem Çağlar, fotoğraf çektirirken dengesini kaybetti.

Denize düşen Çağlar, sudan çıkamadı ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Çağlar'ın arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde kaybolan Çağlar'ın bulunması için sahil güvenlik ve polis dalgıçları tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.