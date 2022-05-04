Antalya’nın Elmalı ilçesindeki toptancı halinde yapılan tuning festivalini izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu.

Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler faciadan son anda kurtuldu.

Arbedenin yaşandığı alanda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Balkonun çökme anı kameraya yansıdı.