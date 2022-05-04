Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 15:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Festivalde balkon çöktü: Facia kıl payı atlatıldı
Antalya’nın Elmalı ilçesinde tuning festivalini izleyenlerin bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya’nın Elmalı ilçesindeki toptancı halinde yapılan tuning festivalini izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu.
Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler faciadan son anda kurtuldu.
Arbedenin yaşandığı alanda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Balkonun çökme anı kameraya yansıdı.
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