Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapıkaya Kanyonu'nda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, Kapıkaya Kanyonu'nda Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kapıkaya Kanyonu'na gezmeye giden bir grup, kıyısında piknik yaptıkları Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Akıntıya kapılmamak için kayalara çıkan 8 kişilik grup, çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, Karaisalı itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede mahsur kalan 4'ü kadın 8 kişiyi halatlar yardımıyla kurtardı.
Kurtarılanların bazıları sağlık ekiplerince kontrol edildi.
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