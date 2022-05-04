Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Gaziantep ile kuzey kesimleri ağırlıklı olmak üzere, Şanlıurfa'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Gaziantep Şanlıurfa Hava Durumu Sağanak
Sıradaki Haber
Tokat'ta ev yangını: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz