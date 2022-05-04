Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Azkalay köyü yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, aralarında bir köy muhtarının da bulunduğu Y.K., M.K., M.A., Ö.C., T.G. ve M.Ö. suçüstü yakalandı.
Jandarma ekiplerince olay yerindeki aramada, kazı yapma ve define bulmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Zanlılar, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak Kazı
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