Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tokat'ta ev yangını: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 katlı binanın girişi katındaki evde yangın çıktı.
Ailenin bayram ziyareti için evde olmadığı sırada bedensel engelli Yusuf Ilık'ın odasından çıkan dumanları görenler itfaiyeye haber verdi.
İfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Evde yapılan incelemede Yusuf Ilık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangının sigaradan çıktığı tahmin ediliyor.
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