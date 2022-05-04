İstanbul'da D-100 kara yolunun Ankara istikametine seyreden Kadir Kara idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek savrulan araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir otomobil de duramayarak kaza yapan panelvana çarptı.

Kaza sırasında karşı yönden gelen bir otomobilde de devrilen aydınlatma direğinin çarpması sonucu hasar oluştu.

Kazada yaralanan panelvan sürücüsü Kadir Kara ile aynı araçta bulunan Yavuz Gönenç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.