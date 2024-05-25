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Türkiye
İHA 25.05.2024 20:47

Tekirdağ Çorlu’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki zincirleme kazada ise 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ Çorlu’da zincirleme kaza: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]

Ergene yolu, Deri Sanayi köprüsü yakınlarında, seyir halindeki 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kaza nedeniyle Ergene - Çorlu yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin yolu açmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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