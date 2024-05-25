Tekirdağ Çorlu’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Ergene yolu, Deri Sanayi köprüsü yakınlarında, seyir halindeki 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı.
Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Ergene - Çorlu yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin yolu açmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.