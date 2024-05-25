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Türkiye
AA 25.05.2024 20:24

Şanlıurfa ve Iğdır'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Şanlıurfa ve Iğdır'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

Şanlıurfa ve Iğdır'da sağanak su baskınlarına neden oldu
[Fotograf: AA]

Kentte yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Geçen yıl yaşanan sel felaketinde tahribat oluşan Akabe Mahallesi Kondu Caddesi, su baskınlarından dolayı ulaşıma kapatıldı.

Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, dükkanlarda temizlik yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

Taşkınlar nedeniyle sökülen kaldırım ve kilit parke taşları, mahalle aralarındaki bazı yollara zarar verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Iğdır'da sel bazı köylerde hasara yol açtı

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar ve doluya dönüştü.

Bazı meyve bahçelerinde dolu nedeniyle hasar oluşurken, Bayraktutan köyünde arı kovanları sel sularına kapıldı.

Iğdır İl Özel İdaresine ait iş makineleri selden etkilenen köylerin yol ve köprülerinde çalışma başlatırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım alanlarında tespitte bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de köylerde hasar tespit çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, "Bazı köylerimizdeki menfez, köprü ve yollarda selden kaynaklı hasar oluştu. Şu anda su seviyesi düştü, ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." dedi.

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