Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 10:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tek teker üstünde trafiği tehlikeye attılar
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beşiktaş'ta tek tekerini kaldırarak trafikte ilerleyen motosikletli sürücüler trafiği tehlikeye attı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda bir motosiklet sürücüsü akrobatik hareketler yaptı.
Hızla ilerlerken aracın ön tekerini havaya kaldırdı. Bu sırada bir başka motosikletli de tek teker üzerinde yanından geçti.
Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan motosiklet sürücüleri kazaya davetiye çıkardı.
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