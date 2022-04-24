Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda bir motosiklet sürücüsü akrobatik hareketler yaptı.

Hızla ilerlerken aracın ön tekerini havaya kaldırdı. Bu sırada bir başka motosikletli de tek teker üzerinde yanından geçti.

Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan motosiklet sürücüleri kazaya davetiye çıkardı.