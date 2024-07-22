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Türkiye
TRT Haber 22.07.2024 08:00

Tefecilere 4 ilde 'KUYU-11' operasyonu: 61 gözaltı

Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde tefecilik suçu işleyen organize suç örgütüne düzenlenen 'KUYU-11' operasyonlarında 61 kişinin yakalandığını açıkladı.

Tefecilere 4 ilde 'KUYU-11' operasyonu: 61 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı tefecilik suçu işleyen örgüte yönelik düzenlenen 'KUYU-11' opersayonunda 61 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, suç örgütünün şahıslara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, borçlara karşılık teminat olarak farklı tutarlarda çek, senet ve taşınmaz aldıkları, borçluların ailelerini tehdit ettikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlarda 6'sı ruhsatsız 8 tabanca, 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve Yüce Türk adaletini bulacaklar" mesajını paylaştı.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Suç Örgütü
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