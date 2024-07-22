Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.07.2024 07:01

Ağrı Dağı'nda tipide kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Ağrı Dağı'nda tipide kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: AA]

Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti.

Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı.

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

ETİKETLER
Ağrı AFAD
Sıradaki Haber
Bodrum’da ana su isale hattı patladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:40
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
09:41
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
09:37
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
09:15
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
09:10
Gaziantep’te işçi servisleri çarpıştı: 21 yaralı
09:08
Reklam Kurulu'ndan yılın ilk 7 ayında 149 milyon lira ceza
Dolunay ve balonlar Kapadokya'da gökyüzünü süsledi
Dolunay ve balonlar Kapadokya'da gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
Dolunay ve Büyük Çamlıca Camii...
Dolunay ve Büyük Çamlıca Camii...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ