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Türkiye
AA 22.07.2024 00:32

Sakarya'da şarampole yuvarlanan kişi öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'da şarampole yuvarlanan kişi öldü
[Fotograf: AA]

Adapazarı-Kaynarca D-020 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden otomobilin sürücüsü Ahmet Yavuzer, aracını durdurdu.

Yol kenarındaki bariyerden atlayarak otluk alana geçen Yavuzer, bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı.

Araçta bulunan eşinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aşağı inen ekipler, yaptıkları kontrolde Yavuzer’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı yolda araç kuyruğu oluştu.

Bu arada Yavuzer'in, Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi'ndeki yazlıklarında tatil yaptıktan sonra ikamet ettiği İstanbul’un Üsküdar ilçesine gittiği öğrenildi.

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